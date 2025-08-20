Зеленский у Путин 'в процессе' организации встречи, - Трамп

Президент США назвал переговоры необходимыми для прекращения кровопролития.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Как сообщает Sky News, Трамп подчеркнул важность прямого диалога между лидерами после своих отдельных встреч с обоими.

"Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств", - заявил Трамп.

Сначала американский лидер предлагал трехсторонний саммит, однако после переговоров на Аляске изменил риторику и стал настаивать на двустороннем формате. В то же время он не исключает, что такая встреча может в будущем привести и к более широким переговорам с участием США.

Мирные переговоры - что надо знать

Как сообщал УНИАН, европейские лидеры сомневаются в готовности российского правителя Владимира Путина к настоящему миру, но все же поддерживают переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом.

В Европе считают мирный саммит Трампа "шансом разоблачить российский блеф" и одновременно укрепить аргументы в пользу новых санкций.

Накануне Трамп сделал новые заявления об окончании войны в Украине и предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Хотя, по его мнению, завершить войну в Украине довольно сложно, но он настроен оптимистично.

