'Точно не в Москве': Зеленский высказался о вероятной встрече с Путиным

Президент Украины считает, что такая встреча должна состояться в нейтральной стране Европы.

Украина готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным, но если Россия не готова, то должна быть сильная реакция США. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

"Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если "русские" не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если "русские" не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это", - подчеркнул он.

Зеленский отмечает, что США считают, что Путин должен согласиться сначала на двустороннюю встречу с президентом Украины, а затем на трехстороннюю с президентом США Дональдом Трампом.

"Должен согласиться, потому что если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Итак, сейчас должен быть шаг от российской стороны", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что будет справедливо, чтобы встреча была в нейтральной Европе. По его словам, это поддерживают и европейские лидеры, потому что война в Украине и на Европейском континенте. "Встречи в Москве не может быть", - подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что в присутствии европейских лидеров в Овальном кабинете уже в третьей части встреч, после разговора Трампа с Путиным, договорились, что координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с "русскими" будет состоять из государственного секретаря США Марко Рубио, спецпосланника США Стива Виткоффа и вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

"Речь о координации наших договоренностей. С нашей стороны в Вашингтоне был быстрый диалог между Умеровым, Ермаком, Уиткоффом и Рубио. Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, - чтобы Европа присутствовала", - сказал президент.

При этом подчеркнул, что Украина хочет получить в течение 7-10 дней понимание архитектуры гарантий безопасности. Зеленский сказал, что видел необходимость встречи в трехстороннем формате, а президент Трамп предложил немного другую логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю.

"Но потом все мы договорились, что все равно мы работаем над гарантиями безопасности, получаем эту примерную инфраструктуру - подобную статье 5", - сказал президент Украины.

По его словам, необходимо определиться, что будет делать каждая из стран в этом направлении.

Зеленский напомнил, что Трамп считает, что после подготовки предложений по гарантиям безопасности должна через неделю-две состояться двусторонняя встреча и если она принесет результат, то тогда президент США готов присоединиться к трехстороннему формату.

Переговоры Зеленского и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Sky News сообщает, что Трамп подчеркнул важность прямого диалога между лидерами после своих отдельных встреч с обоими. Сначала американский лидер предлагал трехсторонний саммит, однако после переговоров на Аляске изменил риторику и стал настаивать на двустороннем формате. В то же время он не исключает, что такая встреча может в будущем привести и к более широким переговорам с участием США.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних форм работы. Однако для того, чтобы контакты с участием первых лиц происходили, необходимо, по его словам, готовить их "крайне тщательно".

