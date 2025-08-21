В МИД РФ в очередной раз поставили под сомнение легитимность президента Украины.

Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитируют росСМИ.

По его словам, на саммите в Анкоридже (Аляска) между президентом РФ и американским лидером Дональдом Трампом был достигнут значительный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования конфликта.

Лавров добавил, что в случае выхода к этапу подписания соглашений с Украиной нужно будет решить вопрос "легитимности подписанта от Киева".

Также российский министр подчеркнул, что присутствие иностранных войск на территории Украины для РФ является полностью неприемлемым. Он считает, что таким образом Европа предлагает "иностранную интервенцию".

"Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году, все остальное - "бесперспективные замыслы"", - добавил Лавров.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова организовать переговоры Зеленского и Путина. По словам политика, в Венгрии будут рады, если смогут "способствовать успеху мирных усилий".

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров", - заверил министр.

В то же время президент Украины оценил возможность встречи с Путиным в Будапеште. Он считает, что было бы справедливо выбрать, как место встречи, одну из нейтральных стран Европы.

"Что касается Будапешта как площадки, - мне кажется, что на сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", - высказался глава государства.

