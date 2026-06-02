Темпы наступления РФ обвалились: ISW сравнил успехи оккупантов за этот и прошлый годы

По мнению аналитиков, замедление продвижения российских войск связано с "изменениями на поле боя".

Украинские войска в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление 2026 года, при этом российская армия понесла чистые территориальные потери. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно оценке аналитиков, с декабря 2025 года по май 2026-го российские войска смогли захватить или проникнуть лишь на 40,64 квадратных километра территории, тогда как за аналогичный период годом ранее их продвижение составило более 515 квадратных километров. Такие данные привел американский Институт изучения войны (ISW).

В то же время, как свидетельствует отчет, Россия к тому же понесла чистые территориальные потери. В течение этих же шести месяцев оккупанты получили контроль или смогли закрепиться на площади 40,64 кв. км в Украине. Однако за этот же период они потеряли 281,1 кв. км территории, которую ранее считали контролируемой.

Аналитики подчеркнули: эти цифры не означают, что Украина освободила именно такую площадь. Часть изменений связана с уточнением оценок ситуации на фронте. После появления новых доказательств ISW в ряде случаев переклассифицировала территории, которые считались находящимися под российским контролем, на "российскую инфильтрацию".

"Инфильтрацией" в ISW считают районы, где небольшие российские группы, иногда всего несколько военнослужащих, имеют ограниченное присутствие между украинскими позициями и не осуществляют полноценного контроля над местностью.

Снижение темпов наступления

Сравнивая продвижение российских войск в период с декабря 2024 года по май 2025-го (515,84 кв. км) с продвижением за аналогичный период 2025–2026 годов (40,64 кв. км), аналитики подсчитали, что результат этого года составляет лишь 7,87% от показателя предыдущего года.

"Статистика эффективности России по сравнению с прошлым годом значительно ухудшается, если сравнивать только те районы, в которых, по оценкам ISW, российские войска осуществляют контроль: 515,84 квадратных километра, захваченных в начале 2025 года, плохо сопоставляются с чистыми потерями в 281,1 квадратных километра, которые они понесли за тот же период этого года", – отметили в ISW.

Чем объяснить неудачи России

Аналитики считают, что снижение успехов России, вероятно, не связано с сезонными погодными изменениями, а "является результатом более масштабных изменений на поле боя в 2026 году".

"Российские войска традиционно увеличивали свой прогресс в мае и июне, когда земля высыхает, как это было в 2025 году. Однако российские успехи в мае 2026 года не соответствуют подобной схеме, что свидетельствует о том, что снижение прогресса России в 2026 году не было связано с сезонными погодными условиями", – говорится в отчете.

Там предположили, что более медленное продвижение оккупантов "вероятно, связано с более широкими изменениями на поле боя, включая украинские наземные контратаки, украинские удары средней дальности, блокирование Россией использования терминалов Starlink в Украине в феврале 2026 года и ограничение Кремлем Telegram".

Продвижение россиян в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, май стал месяцем наибольших неудач для наступлений врага с осени 2023 года. По оценке DeepState, впервые с осени 2023-го прирост оккупированных территорий для российских захватчиков стал отрицательным. Аналитики отметили, что за май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала 2026 года Силы обороны освободили 590 километров территории. По его словам, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

