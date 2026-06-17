'Путин должен решить': в Германии сделали заявление по поводу переговоров между РФ и Украиной

По словам немецкого министра, поддержка Украины не ослабнет.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом. Об этом он сказал в программе RTL "Nachtjournal Spezial", цитирует ntv.

Политик считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас более открыт для переговоров.

"Я считаю, что сейчас есть шанс начать переговоры этим летом. Возможно, сейчас он находится на этапе, когда серьезно задумывается об этом", - подчеркнул Вадефуль.

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По его словам, на данный момент война не приносит ни одной из сторон решающих военных преимуществ.

"Единственное, что происходит, - это смерть. Каждый день", - подчеркнул министр.

В частности, политик сослался на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым ни Россия, ни Украина не смогут выиграть войну военным путем. Он отметил, что это "интересное заявление от очень близкого союзника Путина".

"Украина уже все это время готова к переговорам. Теперь Владимир Путин должен решить, хочет ли он вести переговоры или продолжать стрелять", - отметил Вадефуль.

Также министр осторожно выразил оптимизм относительно возможного изменения курса в Кремле. По его словам, Путин должен осознать, что продолжение войны действительно не имеет смысла.

"Поддержка Украины не ослабнет, в то же время санкции негативно сказываются на российской экономике. Трезво рассуждая, он должен прийти к выводу, что сейчас - подходящий момент для переговоров. Существует реальная возможность наладить процесс урегулирования конфликта", - заверил Вадефуль.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с Рубио заявил о шансе возобновить переговоры о прекращении войны. Также глава МИД проинформировал госсекретаря США об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам.

"Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США", - подчеркнул Сибига.

В то же время Bloomberg писал, что Европа хочет провести переговоры с Россией уже в следующем месяце. В частности, Великобритания, Франция и Германия хотят заставить РФ прекратить войну на линии фронта, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая развертывание многонациональных сил.

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