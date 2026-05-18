Наступление России приостановилось, Путин стоит перед сложным выбором, – разведка Эстонии

Россия теряет больше людей, чем набирает.

У президента России Владимира Путина мало хороших вариантов в Украине, поскольку его вооруженные силы не могут существенно продвинуться на поле боя, в то время как западные санкции истощают его ресурсы. Об этом заявил глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин, пишет Reuters.

По его словам, Россия "теряет больше людей, чем набирает на пятом году своей полномасштабной войны", и всеобщая мобилизация будет крайне непопулярной и потенциально подорвет стабильность.

"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в частности на высших уровнях, понимают, что у них есть большая проблема. Трудно сказать, что Путин думает по этому поводу, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решения", – сказал он.

Розин заявил, что главной причиной такой плохой финансовой ситуации в России являются санкции против финансового сектора, которые "очень и очень вредят", а карательные меры в отношении экспорта российской нефти также ограничивают ее доходы:

"Я думаю, что сейчас для них очень сложный выбор. Трудно предсказать, что они решат в этой ситуации. Поэтому мое послание – давайте продолжать (санкции). Сейчас не время колебаться, просто давайте продолжать".

Путин не откажется от своих целей

Другой руководитель европейской разведки, говоривший на условиях анонимности, подчеркнул, что "очевидно, что на Россию растет давление, но пока нет никаких признаков того, что это меняет расчеты Москвы в войне".

"Мне очень трудно представить, что они (Россия) откажутся от своей цели захватить весь Донбасс... и Россия, по сути, не спешит", – сказал он.

Глава разведки добавил, что не похоже, что Россия стремится смягчить свои цели в войне или что на горизонте какой-то "большой прорыв".

Глава эстонской разведки предсказал, что Россия не откажется от своей цели покорить Украину, пока Путин остается у власти, а также сохранит значительное военное присутствие на границах Украины даже после окончания конфликта.

Кроме того, по его словам, после окончания боевых действий Москва будет стремиться расширить свое военное присутствие вдоль границы с НАТО и добиваться "военного доминирования… от Арктики до Черного моря".

Заявления россиян о фронте

Как сообщал УНИАН, российское военное командование пятый месяц подряд лжет об успехах на поле боя, безосновательно утверждая, что российские войска продвигаются к западу от Купянска в Харьковской области, но это на самом деле не соответствует действительности.

Также командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный считает, что российские оккупанты, вероятно, отказываются от наступления на Степногорск Запорожской области. По словам военного, город находится под контролем Сил обороны Украины.

