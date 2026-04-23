Китай просачивается на оккупированные территории Украины, - СМИ

Формально оставаясь нейтральным, Китай дал зеленый свет малому и среднему бизнесу на работу в оккупированной части Украины.

Китай потихоньку проникает на оккупированные территории Украины через низовые торговые и культурные связи. Об этом пишет российский оппозиционный проект The Insider.

Издание отмечает, что в целом Пекин ведет себя достаточно осторожно. Он так и не признал ни аннексию Крыма, ни тем более оккупацию материковых территорий Украины.

Также Китай избегает прямого участия в больших инвестиционных проектах на оккупированной территории. Например, в 2014 году китайцы отказались реализовывать крупный проект на строительство глубоководного порта в Севастополе, а позже – от участия в строительстве Керченского моста.

Однако на более низком уровне китайцы де-факто признают российскую юрисдикцию над захваченными украинскими территориями. Например, в 2025 году китайское судно (хоть и под панамским флагом) неоднократно заходило в порт Севастополя. Украинский МИД выразил КНР протест по этому поводу.

В ноябре 2023 года глава оккупационного "правительства ДНР", российский чиновник Евгений Солнцев, сообщил, что Каранский карьер (предприятие по добыче щебня на оккупированной территории под Волновахой) подписал соглашения о сотрудничестве с двумя китайскими предприятиями – Amma construction Machinery Co. Ltd и Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd, производящими горное оборудование. Как пишет The Insider, с недавних пор местные жители стали называть Каранский карьер "китайским".

По данным украинских журналистов, с которыми общались авторы публикации, китайское горное оборудование поставляется также на шахту "Белореченская" в оккупированной Луганской области.

Сообщается, что на оккупированной территории Украины 6000 базовых станций мобильной связи работают на китайском оборудовании. Также известно, что около 80 банковских отделений на оккупированной части Донбасса торгуют наличным юанем.

Кроме того происходит обмен делегациями пропагандистов: сотрудников луганских медиа возят на экскурсии в КНР, а в Мариуполь, например, приезжала китайская блогерша и певица Ван Фан. Там она спела "Катюшу" на руинах Мариупольского драмтеатра, в котором россияне убили сотни людей.

Китай и война в Украине

Как писал УНИАН, Китай вжился в роль неформального союзника России в войне против Украины. Он обеспечивает дипломатическую поддержку, распространяет выгодные Кремлю нарративы и поставляет товары двойного назначения и критические компоненты для производства вооружений.

В то же время Китай избегает снабжения РФ готовым оружием, чтобы не попасть под санкции, но фактически помогает российскому ВПК, в частности в сфере беспилотников.

Аналитики считают, что Пекин заинтересован в затягивании войны, поскольку это отвлекает ресурсы НАТО и создает для него стратегические возможности, в частности, в отношении Тайваня. При этом эксперты отмечают, что масштаб и продолжительность войны стали неожиданностью для руководства Китая.

