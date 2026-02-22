Война в Украине не интересна Китаю, но выгодна: Newsweek назвал причины

Китаю в целом безразлично, чем в конечном итоге закончится война в Украине, но сам конфликт как таковой играет на руку Пекину.

Китай действует как неформальный союзник России в войне против Украины, обеспечивая агрессору дипломатическую и экономическую поддержку, а также поставляя критически важные компоненты для производства оружия. Пекин не имеет собственных интересов в этой войне, но заинтересован в самом факте ее продолжения. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на политических и военных экспертов.

"Полномасштабное вторжение Владимира Путина в Украину за одну ночь превратило Россию в государство-изгой на Западе. Первые годы войны ознаменовались беспрецедентной изоляцией Москвы. Но Китай заполнил пустоту, став важнейшим союзником России", – пишет автор статьи.

Издание отмечает, что в НАТО прямо называют Китай "решающим фактором" способности России продолжать войну.

Так, Пекин активно продвигает нарративы Кремля, особенно в развивающихся странах, говорит Владимир Дубовик, старший научный сотрудник Программы демократической устойчивости Центра европейского политического анализа.

Демонстративная дипломатическая солидарность с Москвой, такая как приглашение Путина на торжества в Пекин в сентябре прошлого года, является частью более широкой стратегии Китая в противостоянии с Западом, считает научный сотрудник Королевского института объединенных служб Алессандро Ардуино. По его мнению, таким образом Пекин сигнализирует всему Глобальному Югу, что он является полюсом стабильности для тех, у кого возникают споры с Западом.

Хотя Китай не поставляет россиянам готовое оружие, что позволяет ему избегать вторичных санкций Запада, он активно поставляет товары двойного назначения, а также компоненты и сырье для производства оружия.

"У нас складывается впечатление, что Китай фактически открыл "ленд-лиз" для российских производителей беспилотников, например, для волоконно-оптических беспилотников, которые неуязвимы для украинских систем радиоэлектронной борьбы", – сказал Newsweek Юрий Пойта, украинский эксперт по вопросам Китая.

По его мнению, Китай заинтересован в сохранении и усилении наступательного потенциала российской армии, потому что так Россия концентрирует на себе силы НАТО, открывая Пекину больше пространства для потенциальной агрессии против Тайваня.

Вместе с тем эксперты убеждены, что масштаб и продолжительность войны в Украине стали сюрпризом для китайского руководства.

Владимир Дубовик убежден, что Си Цзиньпин был застигнут врасплох масштабом российского вторжения в Украину и вряд ли мог его предотвратить, даже если бы хотел этого.

"Он, видимо, видел, что Путин все равно собирается это сделать, и что это для него приоритет, поэтому не пытался остановить. И, возможно, не смог бы этого сделать", – убежден аналитик.

Война в Украине: глобальное измерение

Как писал УНИАН, британский политический обозреватель Саймон Тисдалл утверждает, что отказ США от полноценной поддержки Украины является не случайностью, а частью более глубокого политического предательства. Он отмечает, что Дональд Трамп демонстрирует сознательную снисходительность к Владимиру Путину, перекладывает ответственность на жертву агрессии и пытается цинично "монетизировать" войну.

Журналист рассматривает действия Трампа в более широком идеологическом контексте, ставя его в один ряд с Путиным и Си Цзиньпином как лидеров, стремящихся вернуть свои страны к авторитарному прошлому и враждебно относящихся к открытой демократической Европе и Украине. Он напоминает, что предыдущие президенты США также совершали фатальные ошибки в отношении Украины, но подчеркивает: нынешнее предательство является преднамеренным и происходит прямо сейчас.

