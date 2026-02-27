Украина и РФ договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

Уровень радиации в районе Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы.

Украина и Российская Федерация договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередач. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Отмечается, что в настоящее время действует еще одно местное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, цель которого – восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ.

"Продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад", - отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Видео дня

В агентстве Reuters добавили, что, по словам российских чиновников, одна из внешних линий электропередач все еще работает, а ремонт другой займет не менее недели. При этом уровень радиации в районе Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы.

Запорожская АЭС - главные новости

Крупнейшая в Европе атомная электростанция находится под российской оккупацией с начала войны в 2022 году. Сейчас ЗАЭС не производит электроэнергию и зависит от внешнего электроснабжения, чтобы охлаждать ядерные материалы и избежать катастрофы.

Контроль над Запорожской АЭС - ключевой пункт в переговорах между Украиной и РФ по урегулированию войны. Киев предложил передать управление АЭС Украине и США, но Россия против.

В январе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия не имеет возможности содержать Запорожскую атомную электростанцию в надлежащем состоянии.

20 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что линия электропередачи "Феросплавная-1" вышла из строя еще 10 февраля "предположительно в результате военных действий". По его словам, крупнейшая в Европе станция теперь работает только от внешней линии электропередачи "Днепровская".

Вас также могут заинтересовать новости: