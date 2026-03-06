Мирные переговоры по Украине: США анонсировали 'дополнительный прогресс' уже в ближайшие недели

Уиткофф подчеркнул, что под руководством Трампа стороны "продолжают достигать значимых результатов".

В переговорах по окончанию войны в Украине в ближайшие недели ожидается "дополнительный прогресс". Об этом специальный представитель США Стив Уиткофф написал в соцсети Х.

Он напомнил, что "на этой неделе Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, вернув 1000 человек после договоренностей, достигнутых во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с Соединенными Штатами".

"Этот обмен стал возможным благодаря длительным и подробным мирным переговорам по указанию президента Дональда Трампа. Под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне", - отметил Уиткофф.

По словам спецпредставителя, "переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

"Мы благодарим правительство Швейцарии за проведение этих переговоров и президента Дональда Трампа за его лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы", - добавил Уиткофф.

Мирные переговоры: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что новый раунд переговоров по войне на паузе из-за боевых действий в Иране. Но, по его словам, как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить дипломатическую работу, это будет сделано, и Украина к этому готова. Он добавил, что Украина продолжает коммуникацию с американской стороной фактически в ежедневном режиме.

Вместе с тем Трамп накануне заявил, что Зеленский является препятствием для заключения мирного соглашения. Он также подтвердил, что переговоры продолжаются, однако выразил раздражение президентом Украины. "Зеленскому нужно собраться и заключить соглашение", - сказал он в интервью Politico и подчеркнул, что считает президента России Владимира Путина "готовым вести переговоры о завершении войны". По его словам, Киев должен проявить больше готовности к достижению договоренностей и быстрее двигаться к заключению соглашения.

