Это ещё не самые яркие события этого лета: эксперт об ударе по Москве

Вот почему дипстрайщики радуются: у них появилось больше информации, они в некоторой степени понимают планы на это лето, "и это будет очень интересно".

Украина систематически наносит комплексные удары дронами по России, в том числе и во время последнего удара по Москве, применяя, среди прочего, дроны-приманки. Поэтому этим летом россиян ждет много неприятных сюрпризов. Об этом в эфире Radio NV заявил бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Александр Карпюк, более известный как Серж Марко.

"Могу сказать, что это не самые яркие события этого лета, которые, я думаю, еще будут. Велась системная работа в этом секторе. В этом секторе была перегружена ПВО, разработан правильный алгоритм, который уже не позволяет имеющимся средствам эффективно противодействовать этим дроновым атакам. То есть это все просчитано, сделано и дало результат", – сказал он.

По словам Карпюка, специалисты по кибербезопасности радуются, потому что у них появилось больше информации, некоторое понимание планов на это лето, "и это будет очень интересно".

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Он также пояснил, что далеко не все дроны, летящие в сторону России, на самом деле являются ударными. Часть из них – это дроны-приманки, или так называемые "таргет-дроны".

"И за эти годы таргет-дроны значительно эволюционировали. Мы уже видели SPECTR (дрон-приманку). Это такой таргет-дрон. Это очень интересное дополнение к этой системе, которая и без того достаточно мощная. Для россиян это огромная проблема. И то, что у нас, в принципе, руководство понимает: задача не просто засыпать Московскую область глубокими ударами, они оказывают комплексное воздействие с помощью дроновой системы", – отметил эксперт.

И в этом воздействии, как сказал Карпюк, есть разные задачи: сбор актуальных данных о расположении средств противодействия, разведка маршрутов, перенасыщение средств ПВО противника, прогнозируемое поражение цели – это просто один из компонентов работы этой системы.

"То, что, в принципе, мы начали работать системно, это очень круто. Мы видим результат уже прямо в этом году", – добавил он.

Удар по Москве: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июня украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год.

Там зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия – на данный момент это как минимум 5 точек возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

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