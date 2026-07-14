Путин попробует превратить мирные переговоры в фарс, чтоб ослабить Киев, - Foreign Affairs

Пока Путин остается в Кремле, маловероятно, что Россия откажется от идеи захватить Украину.

История последнего мирного соглашения Украины и России, а именно Минские договоренности 2014 и 2015 годов, показывают, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает дипломатию как войну, но другими средствами. Журнал Foreign Affairs пишет, что Путин использовал переговоры в Минске, чтобы отвлечь внимание от Украины и вывести европейские страны из равновесия.

"Он надеялся на потерю интереса к Украине, а после этого спровоцировать политический коллапс в Киеве. Когда желаемые результаты Минских соглашений не материализовались, Путин снова прибегнул к войне", - говорится в статье.

Авторы прогнозируют, что в случае нового прекращения Путин будет пытаться действовать тем же путем. Он будет рассматривать перемирие, как окольный путь к достижению военных целей.

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Тем временем его война в Украине зашла в тупик, и для того, чтобы попытаться спасти позиции, Путин будет вынужден идти на эскалацию. Один из путей эскалации - усиление ракетных обстрелов Украины на фоне недостатка ракет для ППО. Или же попытаться нанести удары по оборонной инфраструктуре европейских стран, поддерживающих Украину, таких как Польша или страны Балтии. Однако на фоне недовольства в середине России он может пойти на прекращение огня.

Каким может быть перемирие

Авторы указывают, что Путин, который мнит Россию мировой державой, не будет готов огранить перемирие только украинским вопросом. Один из путей усиления России для него - создание пояса послушных соседей, по примеру Беларуси. Но это невозможно без подчинения Украины, а сейчас и европейские страны отказываются вести переговоры с РФ за счет Украины.

"Путин согласился бы на прекращение огня только в том случае, если бы это способствовало достижению его первоначальных военных целей", - пишут авторы.

В первую очередь, он бы настаивал на проведении выборов в Украине, во время которых он бы начал подрывную деятельность, чтобы запутать процесс, манипулировать информационным пространством и продвигать нарративы о коррупции в украинском правительстве и окружении президента. Он также надеется после войны ослабить европейскую поддержку Украины и сорвать процесс вступления в ЕС.

При этом в самих переговорах Россия бы действовала максимально путанно, выводя на первый план те страны, которые могут согласиться на легитимизацию российского военного присутствия на оккупированных территориях. Также отмечается, что стремление Путина к разделению и завоеванию является едва ли не единственной причиной, по которой он вообще рассматривает какие-либо переговоры.

Может ли перемирие снизить угрозы для Украины

Но устойчивое урегулирование, считают авторы, станет возможным только при реальном пересмотре расчетов России. Для этого необходимо заставить Москву отказаться от стремления доминировать над Украиной. Хотя это и маловероятно, пока Путин остается в Кремле. Именно поэтому помощь Украине должна сохраняться и расширяться для долгосрочной безопасности и независимости, считают авторы.

Как будет развиваться война в Украине - больше прогнозов

Напомним, что на данном этапе Путин отвергает призывы к мирным переговорам. Наоборот, он может решиться на эскалацию в ближайшие несколько месяцев. При этом он настаивает на том, чтобы российская армия продолжала попытки захватить оставшиеся города Донбасса.

В украинской разведке также считают, что Путин готовится к дальнейшим шагам в войне, а не к миру. В частности к новым операциям на территории Украины или возможному нападению на другую европейскую страну.

При этом у России могут иссякнуть рессурсы на продолжение интенсивной войны, которую она ведет уже четыре года. Тем временем Украина укрепляет ПВО, открывая производство противобаллистических ракет. Поэтому РФ может попытаться резко усилить давление в ближайшие несколько месяцев, пытаясь использовать время в свою пользу.

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