Они уже взяли под контроль важные города Алеппо и Хама.

Основной целью сирийских повстанцев является свержение режима президента Башара Асада и "строительство новой Сирии".

"Когда мы говорим о целях, то целью революции остается свержение этого режима. Это наше право использовать все доступные средства для достижения этой цели", - подчеркнул лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джолани в интервью CNN

По его словам, они хотят создать новое прозрачное правительство, основанное на институтах и демократически избранном совете. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", образованная на базе сирийского филиала Аль-Каиды, стремится установить новую модель управления Сирией.

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"Сирия заслуживает институциональную систему управления, а не такую, где один правитель принимает произвольные решения", - отметил он.

Аль-Джолани добавил, что они уже взяли под контроль важные города Алеппо и Хама, нанося удары по режиму Асада и его союзникам из России и Ирана.

Лидер повстанцев пытается дистанцировать свою группу от экстремистского прошлого, используя свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа и заявляя об открытости к меньшинствам. По его словам, со времени работы в Аль-Каиде его взгляды изменились. Аль-Джолани отмечает, что его группировка стремится избегать жестких тактик, которые были характерны для джихадистских групп.

"Мы говорим о большем проекте - мы говорим о строительстве Сирии... "Хаят Тахрир аш-Шам" является лишь частью этого диалога, и он может разорваться в любой момент. Это не самоцель, а средство выполнения задачи: противостояние этому режиму", - пояснил он.

При этом глава группировки утверждает, что под их управлением смогут безопасно жить даже христиане и другие меньшинства, хотя правозащитники выражают сомнения относительно некоторых действий "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Были некоторые нарушения в отношении них (меньшинств - ред.) со стороны определенных лиц в периоды хаоса, но мы рассмотрели эти проблемы", - заверил Аль-Джолани.

Ситуация в Сирии

Как писал УНИАН, сирийские повстанцы приблизились к Хаме, важному городу на трассе Дамаск-Алеппо. Хама была взята под контроль правительства в самом начале гражданской войны и все 13 лет оставалась важным оплотом асадитов. Если повстанцы захватят ее, это может поставить режим Асада в крайне тяжелое положение.

Между тем в сети появляется все больше свидетельств о богатых военных трофеях, которые захватили повстанцы во время наступления. В частности в руки исламистов попали несколько зенитных комплексов и немало танков.

The Telegraph писал, что если РФ потеряет базу в Сирии, Путину придется искать мира с Украиной.

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