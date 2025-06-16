Отмечается, что борт был в воздухе меньше 30 минут.

Пилот Air India в понедельник, 16 июня, вскоре после взлета вернул Boeing 787-8 Dreamliner, летевший в Дели, в аэропорт Гонконга. Он сослался на техническую проблему.

Издание NewsWeek пишет, что полетные данные показали, что пилот развернул рейс AI315 менее чем через 30 минут после вылета из Гонконга.

"Пассажирский рейс AI315, выполняемый Air India из Гонконга в Дели, вернулся в международный аэропорт Гонконга и запросил разрешение на посадку около 13:00 сегодня. Рейс благополучно приземлился около 13:15. Работа аэропорта не была нарушена", - сообщил представитель Управления аэропортов Гонконга.

Видео дня

Стоит отметить, что на прошлой неделе один из пассажирских бортов авиакомпании Air India разбился, унеся сотни жизней.

Крушение самолета в Индии – главные новости

В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад 12 июня разбился самолет. На момент катастрофы на борту находилось 242 пассажира и членов экипажа. Единственным выжившим оказался британец Вишвашкумар Рамеш, который сидел на месте 11А. Это была первая катастрофа Dreamliner со смертельным исходом.

Авиационные эксперты считают, что после взлета самолета закрылки не были правильно развернуты. Судя по первоначальному анализу видеозаписей, закрылки, по-видимому, оставались в сложенном положении.

На данный момент окончательного заключения относительно причин трагедии еще нет. Согласно данным по состоянию на 15 июня, количество жертв увеличилось до 270 человек.

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