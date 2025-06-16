Блогерша ответила на слухи и рассказала, состоит ли в отношениях.

Известная украинская блогерша и травести-дива Монро развеяла слухи о том, что ее близкая подруга Наталья Медведева (Графиня) родила от нее сына Льва. О своих отношениях и личной жизни Монро рассказала в интервью ведущей Алине Доротюк.

"Долгое время у меня были отношения с алкоголем, я их закончила. Интимно-партнерские отношения - их нет. Готова ли я? Пожалуй, да. Но травмы прошлого не дают мне их построить. Я над этим сейчас работаю, это очень сложно. И у меня есть партнерские отношения с Графиней. отношения, поддерживающие", - отметила 47-летняя блогерша.

Монро заверила: если бы это был ее ребенок - она бы об этом заявила прямо:

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"Просто люди не допускают того момента, что бывают такие отношения, где по факту чужой человек помогает женщине, которой тяжело. Нет, биологически это не мой ребенок".

Кроме того, Монро поделилась, чем зарабатывает сейчас на жизнь. По ее словам, деньги ей приносят канал на YouTube, психологические консультации, работа в общественном объединении, связанном с ЛГБТ-сообществом.

Напомним, ранее травести-дива Монро рассказывала о своем походе в ТЦК с целью встать на воинский учет. Она признавалась, что шла туда, как "на расстрел", однако никаких проблем у нее в итоге не возникло.

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