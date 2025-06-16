В числе лидеров в рейтинге популярности устройства Huawei, Samsung и Xiaomi.

Авторитетное издание GSMArena опубликовало список из 10 смартфонов, которыми чаще всего интересовались посетители сайта за прошедшую неделю. В топе есть как флагманы, так и более доступные модели.

Лидером стал Huawei Pura 80 Ultra. Новейший флагман компании вновь получил акцент на возможности камер, где особенно выделяется уникальная система в перископном модуле с двумя объективами одновременно.

Вторую и третью позиции рейтинга заняли две самые популярные модели от Samsung – доступный Galaxy A56 и дорогой Galaxy S25 Ultra. Благодаря широкому ассортименту и постоянному технологическому обновлению, Samsung по-прежнему находится в центре внимания пользователей, отмечают авторы.

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Компактный монстр OnePlus 13S занял четвертую позицию, а топ-5 замкнул "топ за свои деньги" Redmi Turbo 4 Pro. Вторую пятерку рейтинга открывает iPhone 16 Pro Max, который продолжает оставаться в центре внимания даже спустя полгода после выхода.

В нижней части рейтинга – Poco X7 Pro, iQOO Neo 10, Infinix GT 30 Pro и Samsung S25 Edge.

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Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи Android в 2025 году. В списке Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra и другие модели.

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