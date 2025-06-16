Ведущая отметила, что чувствует себя "счастливой и спокойной".

Известная украинская ведущая и актриса Леся Никитюк впервые подтвердила, что готовится стать мамой. О важном периоде своей жизни артистка рассказала в интервью klats.media.

По ее словам, она узнала, что беременна во время съемок фильма "Песики":

"Я сделала четыре теста подряд, и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры начеку, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна"... Я никому ничего не сказала и дальше себе снималась в кино, как будто ничего не случилось. У меня совершенно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков".

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Никитюк добавила, что это "волшебный период" в ее жизни.

"Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной", - отметила она.

Ведущая также рассказала, что продолжает активничать и заниматься спортом:

"И сейчас на последних неделях даже увеличила тренировку, плаваю по 3 километра в день. Я очень энергична по жизни и как была, так и осталась, в моей энергии ничего не изменилось".

На вопрос, что же изменилось во время беременности, Никитюк сказала, что "наконец дала себе покой".

"Я никуда не рвалась, не грузила себя мыслями типа "да, у меня появилось два часа свободного времени, что бы сделать?... Я позволила себе такой отдых, какого не было за последние лет двенадцать", - добавила ведущая.

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