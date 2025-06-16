Это свидетельствует об оживлении врага, которое прогнозировали ранее.

Сейчас на фронте наблюдается нетипичное оживление российских войск, с двух направлений противник пытается прорваться к админгранице Днепропетровщины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Враг очень активен. Если мы берем только предыдущий день, то 46 атак было на Покровском направлении, 14 - на Лиманском, на Торецком направлении враг совершил 15, на Краматорском - 10 атак, на Новопавловском направлении было 32 вражеские атаки. Это очень много для Новопавловского. Там особенно активен враг сейчас... На Харьковском - противник семь раз проводил наступательные действия - для Харьковского это тоже крайне нехарактерно", - подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что все это свидетельствует об оживлении врага, которое ожидали, и оно сейчас происходит.

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С двух направлений враг пытается продвигаться к административной границе Днепропетровской области - Покровского и именно Новопавловского, о чем свидетельствует увеличенная активность оккупантов.

"Тем не менее, по состоянию на сейчас, им это не удается", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что на Покровском направлении у врага сосредоточена вся номенклатура сил и у врага нет проблем с их пополнением, но это не значит, что враг там успешный. Сейчас, отметил Трегубов, часть этой группировки движется на запад и пытается прорваться в направлении Днепропетровщины. Другая часть пытается прорваться на север - на трассу Покровск-Константиновка.

Как рассказал Трегубов, враг преимущественно применяет малые пехотные группы и легкую технику, в частности мотоциклы и багги. Тяжелую технику, в частности танки, противник сейчас не применяет, потому что украинские дроны на оптоволокне делают их малоэффективными.

По словам представителя "Хортицы", малые пехотные группы россиян эффективны, потому что под прикрытием растительности проникают на определенное расстояние к подразделениям ВСУ, чтобы накопиться и активно штурмовать украинских военных. Как заверил Трегубов, эти попытки захватчиков сейчас удается покупать.

Наступление РФ на Днепропетровскую область - последние новости

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что на юге Донецкой области до админграницы Днепропетровщины россиянами еще остается примерно десять километров.

Для того, чтобы противник вошел на территорию региона, отметил Волошин, надо сначала захватить ряд населенных пунктов, таких как Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополье, Новоселка, а затем уничтожить систему обороны ВСУ.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что на Днепропетровщине будет неспокойно. По его словам, противник будет предпринимать попытки превращать административную границу региона с Донецкой областью в серую зону.

"Что касается сейчас непосредственно Днепропетровщины, то российских войск там нет и они там не закрепились и закрепиться им никто не дает и думаю, что не даст", - отметил он.

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