Атос Саломе еще в 2023 году "видел" серьезную проблему на Ближнем Востоке, но критический момент, по его словам, должен начаться позднее.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, называющий себя "живым Нострадамусом", заранее предупреждал, что напряжённость между Израилем и Ираном усилится, и недавние события, похоже, подтверждают его видения.

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Еще в 2023 году он предсказал скорую эскалацию насилия на Ближнем Востоке, и к 2024 году его предупреждения начали сбываться. Ситуация достигла критической точки в апреле 2024 года, пишет The Economic Times.

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Экстрасенс описал обстановку в регионе как хрупкую и запутанную, пронизанную политическими, религиозными и историческими противоречиями. Ранее он заявлял, что нынешняя фаза противостояния — это лишь начало, а не кульминация, и что события могут перерасти в гораздо более масштабный и мрачный конфликт.

Искусственный интеллект и будущее войн

Помимо традиционных военных угроз, Саломе предупреждал о влиянии современных технологий на ход глобальных конфликтов. По его словам, искусственный интеллект (ИИ) может сыграть ключевую роль в том, как будут разворачиваться будущие войны — особенно на Ближнем Востоке.

Он отметил, что ИИ может как стать инструментом мира, так и усилить вражду — в зависимости от того, как его будут использовать военные стратеги в Израиле и Иране.

Угроза ЭМИ-оружия и "трёх дней тьмы"

Одним из самых тревожных элементов предсказаний экстрасенса является возможное применение электромагнитного импульсного (ЭМИ) оружия. Эти технологии, способные выводить из строя электронную инфраструктуру, могут привести к краху общественных систем при масштабном применении.

Он утверждает, что такие мировые державы, как США, Россия, Китай и Северная Корея, всё ближе подходят к использованию подобных разработок в будущих конфликтах. Особенно пугающим является его пророчество о так называемых "трёх днях тьмы". По его словам, в этом сценарии ЭМИ-удары выведут из строя энергосети, вызвав масштабные сбои в повседневной жизни и функционировании правительств.

Если такое случится, это может парализовать не только Ближний Восток, но и целые континенты.

Предсказания на оставшуюся часть 2025 года

Глядя в будущее, Саломе предсказывает, что 2025 год принесёт ещё более напряжённые глобальные события. Хотя подробности остаются неясными, он утверждает, что некоторые мировые лидеры, якобы руководствуясь эзотерическими верованиями, координируют свои действия с исключительной точностью.

По его словам, они прибегают к оккультным практикам, чтобы определить, когда и как осуществлять крупные события на мировой арене.

В более ранних предсказаниях он указывал, что начальная фаза напряжённости может быть связана с борьбой за контроль над нефтяными ресурсами, особенно при участии покойного иранского президента Эбрахима Раиси. Однако по мере развития года он ожидает более широких геополитических сдвигов, движимых не только политикой или экономикой, но и скрытыми идеологическими силами.

Ранее УНИАН сообщал, что Ванга сделала 5 леденящих душу предсказаний на текущий год.

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