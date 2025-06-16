Наступлением на Сумы РФ хотела растянуть наш фронт, зато получила существенный ущерб в плане техники и живой силы, заверил Сергей Кузан.

Летнее наступление россиян сейчас на пике, но планы российского диктатора Владимира Путина с продвижением в Украине не выполняются. Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.

Он подчеркнул, что российским резервам в течение последних недель Силы обороны Украины наносят существенные потери.

"Вооруженные силы Украины системно поражают логистику врага и их резервы. И в результате этого темпы их продвижения если еще не остановлены, то существенно задержаны. И то, что планировали россияне, они уже не выполнили, то есть не выполнили своих задач по состоянию на июнь. На сегодня мы можем говорить об остановке продвижения на некоторых направлениях", - отметил Кузан.

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По его объяснению, концентрированное наступление на Сумском направлении враг начал с целью растянуть украинские силы. Россияне сконцентрировали там достаточно мощные ударные подразделения - это БПЛА-подразделения, их пехота, штурмовики, десантники и морская пехота.

"И именно этой 50-тысячной группировкой россияне надеялись, если не оккупировать областной центр - Сумы, то по крайней мере подсунуться максимально близко к его границам и оттуда уже разрушать город, инфраструктуру... Тем самым они хотели растянуть наш фронт максимально и оттянуть наши действительно ограниченные ресурсы с основного их направления удара - с Донецкого. И случилось так, что сейчас россияне, находясь на пике своих наступательных возможностей - как раз идет самый благоприятный период, это июнь, для их летнего авансированного наступления, получили существенные убытки в плане техники, живой силы", - подчеркнул Кузан.

Он отметил, что по данным нашей разведки, в РФ рассчитывают, что их летняя наступательная кампания продлится вплоть до сентября, даже до середины октября. Но, уверен Кузан, россиянам придется это корректировать.

"Это были их расчеты еще до начала этого наступления, то есть на начало мая. Но сейчас мы эффективно уничтожаем врага, его логистику, наносим поражения в том числе глубинных, то есть мы видим все те поражения дальнобойным оружием, например, по заводам по изготовлению ключевых компонентов. И это не позволяет россиянам в том же темпе поставлять фронту необходимую технику, необходимые боеприпасы. Это заставляет россиян корректировать свои планы", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что россияне считают, что надо надавить и где-то фронт посыплется, и туда перебросить резервы, чтобы расширять это вклинение. Но украинские силы держат фронт и демонстрируют лучшие результаты, чем того ожидали даже наши западные партнеры.

"Россияне не надеются на стремительные прорывы, они надеются на обвал фронта. Но наши стоят, удерживают линию, и из-за этого ломается вся схема оккупантов. Думаю, где-то в июле будут пересмотрены вот эти показатели (даты завершения российского наступления)", - заверил Кузан.

Ситуация на Сумщине и Днепропетровщине - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины вытесняют российских захватчиков из Сумской области.

Позже он рассказал о ситуации на Днепропетровщине и Сумщине. По его словам, сейчас продвижения российской группировки на Днепропетровскую область нет. Однако, подчеркнул он, для россиян важно создать информационную волну "как и в Сумах, что они, мол, приближаются к Сумам". Оккупанты в Днепропетровской области пытаются "хотя бы одной ногой стать на административную границу", потому что для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д., сказал президент.

Зеленский рассказал, что для этого россияне запускают маленькие ДРГ.

Он также сообщил, что Украина в частности восстановила контроль над селом Андреевка в Сумской области.

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