Элайджа Блю Оллман ранее признавался, что начал принимать наркотики в 11 лет.

Сын 78-летней известной американской певицы Шер Элайджа Блю Оллман попал в больницу в Джошуа-Три (Калифорния) после передозировки наркотиками, сообщает TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Мы не знаем, какие наркотики он употреблял. Нам сообщили, что он все еще находится в больнице и получает наилучший уход... и ему очень повезло, что он выжил", - говорится в сообщении.

По словам источников, как и любая мать, Шер сейчас беспокоится только о благополучии своего сына, и она делает все возможное, чтобы оказать ему необходимую помощь.

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Напоминается, что еще в 2014 году Элайджа подробно рассказывал о своей борьбе с злоупотреблением наркотиками. Он признавался, что начал принимать наркотики, когда ему было всего 11 лет.

"У меня были некоторые близкие случаи и моменты, когда я действительно чувствовал себя на грани смерти... Я всегда как бы держал это в тайне", - говорил он.

В People со ссылкой на полицию отметили, что в доме у Элайджи обнаружили наркотики:

"Сотрудники нашего отделения Моронго-Бейсин выехали по вызову о мужчине, ведущем себя неадекватно. Когда они прибыли на место, Элайджа Оллман, 48 лет, уже находился под наблюдением медиков".

Как известно, Шер родила Элайджу в 1976 году от музыканта Грегга Оллмана из группы The Allman Brothers Band. Он стал единственным ребенком пары. Элайджа - второй ребенок Шер. Старший - Чаз Боно, родившийся в 1969 году от Шер и её первого мужа Санни Боно. У Элайджи также есть четыре сводных брата и сестры по отцу: Девон, Лайла, Майкл и Делайла.

Напомним, ранее Шер объявляла, что примет семьи украинских беженцев в своем доме.

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