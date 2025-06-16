'Убийца' айфона: Трамп представил свой смартфон в золотом корпусе (фото)

Отмечается, что он "на 100% разработан США", а стоить будет $499.

Команда Дональда Трампа The Trump Organization представила фирменный смартфон Trump Mobile T1, который обещает "на 100% производить в США", следует из пресс-релиза.

Представленный в "золотом" цвете смартфон не блещет техническими характеристиками и представляет собой стандартный середнячковый Android: 6.8" AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ памяти, камеры 50+2+2 Мп и батарея 5000 мАч. Какой процессор, не говорят.

Продажи обещают запустить в сентябре. Стоимость "Трампофона" – 499 долларов (~20 000 грн).

Видео дня

Кроме того, компания Трампа объявила о запуске собственного мобильного оператора Trump Mobile. Абонентам будет предлагаться единственный тариф за $47,45 в месяц (~2000 грн). За эту цену пользователи получат безлимитный интернет и звонки, а также бесплатные звонки в 100 стран мира для военных и услуги телемедицины.

На фоне доминирования Verizon, AT&T и T-Mobile, а также зависимости от зарубежного производства, Trump Organization делает акцент на американское происхождение продукции, замкнутую экосистему и поддержку со стороны консервативной аудитории, недовольной крупными корпорациями и культурной политикой техногигантов.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил Apple 25%-ным тарифом, если айфоны не будут производить в США. Cегодня техника яблочной компании производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнама.

Меж тем, по данным WSJ, из-за значительных торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, Apple будет вынуждена повысить цены на осеннюю серию iPhone 17. Публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

Вас также могут заинтересовать новости: