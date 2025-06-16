Грибы, которое могут питаться золотом, окрыли в Австралии

Удивительный грибок, который использует крупицы золота для строительства грибницы, обнаружили ученые.

Новый вид грибов, которые используют золото в процессе метаболизма, открыли ученые. Это открытие может навсегда изменить геологическую разведку новых золотых месторождений и планирование переработки золотоносных пород в космосе, пишет earth.com.

Первым в мире исследователям из Австралии удалось доказать, что грибок штамма Fusarium oxysporum использует микрочастицы золота, когда выстраивает грибницу. Оказывается, что в золотоносных грунтах грибок чувствует себя значительно лучше и быстрее развивается. Посредством метаболизма, выделяя особые ферменты, грибок трансформирует частицы золота. Ученые предположили, что грибки выделяют особые полисахариды и белки, которые восстанавливают ионы металлов и сохраняют полученное золото в стабильной форме в виде наночастиц.

Таким образом золото превращается в материал, пригодный для роста мицелия – особых нитей, из которых состоит грибница. Со временем золото накапливается внутри мицелия и даже оседает на нитях.

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"Золото настолько химически неактивно, что этот тип взаимодействия необычен и удивителен", - отметил ведущий исследователь доктор Цин Боху.

Практическое значение нового открытия огромно. Золото – инертный металл и почти не реагирует с другими соединениями или живыми организмами. Результаты открытия могут помочь геологам обнаружить новые подземные месторождения. Геологоразведочные компании традиционно анализировали растения, почвы и даже воду, чтобы обнаружить богатые золотом районы, но использование золотоищущих грибов открывает возможности для более узкого и экологичного подхода.

Более того, обсуждается возможность использовать грибок во время добычи золота в космосе. Известно, что на астероидах этого драгоценного металла значительно больше, чем в земной коре. Исследователи предполагают, что колонии микроорганизмов могут помочь расщеплять металл в орбитальных породах.

Если грибок сможет размножаться и перерабатывать металлы в условиях низкой гравитации и минимального питания, это может изменить планирование добычи ресурсов вдали от Земли.

Золотой запас Земли

Напомним, что всего золота в мире примерно 299 тысяч тонн. При этом более 200 тысяч тонн уже добыто, а еще около 70 тысяч тонн находятся в экономически рентабельных месторождениях. Но большая часть золота не сконцентрирована в каких-либо месторождениях, а встречается по всей земной коре, морской воде и магматических породах.

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