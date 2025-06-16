Сейчас вражеские войска пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления.

Российские оккупационные войска пытаются взять в кольцо с трех направлений Константиновку Донецкой области. Идут ожесточенные бои.

"Россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений. Если раньше они пытались зайти на нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра – там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года, что они пытаются, они не смогли достичь успеха", – заявил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас вражеские войска пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления – через автомобильную трассу Покровск-Константиновка. Трегубов отметил, что именно там сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

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Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что на Покровском направлении оккупанты сосредоточены больше всего. В то же время Силы обороны Украины прилагают усилия, чтобы остановить врага.

Война в Украине: важные новости

СМИ сообщают о смене командующего оперативно-тактической группировкой войск "Донецк". На этой должности бригадного генерала Александра Тарнавского сменил начальник штаба этой ОТГ генерал-майор Виктор Николюк, сообщает УП.

Тем временем в Государственной пограничной службе Украины заявили о снижении активности российских штурмовых групп в Сумской области. Отмечалось, что враг несет большие потери. Речь идет о десятках убитых и десятках раненых оккупантов.

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