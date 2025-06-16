Рассказываем, как называли бутылку водки в СССР, и откуда взялись эти поистине удивительные названия.

Знакомые слова "чекушка" и "пузырь" или менее знакомые - "мерзавчик" и "шкалик" - имеют свою историю, хотя она изначально не была алкогольной. Давайте разберемся, откуда они взялись, как стали легендарными и сколько "граммов" скрывается за каждым.

Почему бутылка - "чекушка", и кто такой "мерзавчик"

"Чекушка", "пузырь", "шкалик" и "мерзавчик" - это слова, которые обозначают различные малые емкости для алкогольных напитков, в основном водки. Их использовали в былые времена до того, как появились литры - именно так в старину определяли объем, и эти меры были кратными ведру.

Чекушка

Также известна как четушка – то есть, две чарки, пара, чета. Чекушка равняется 1/50 части ведра. С учетом того, что стандартный объем ведра раньше был 12,3 л, то чекушка составляла около 246 мл.

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В обиходе же "чекушкой" стали называть небольшую бутылку объемом 0,25 литра.

Пузырь

Почему бутылка - "пузырь"? Существует мнение, что название произошло от круглого (пузатого) графина, объемом 0,5 л - "пузыря", в котором раньше подавали водку на стол. "Пузырем" стали звать и полулитровую бутылку с алкоголем.

Как по-другому назвать бутылку водки можно еще? Часто так и говорят - "поллитра", или же "сороковка" (из-за крепости напитка в 40 градусов).

Шкалик

Иногда звучит "шкалик водки" - это сколько? Шкалик равняется 1/200 части ведра (того самого, что 12,3 л) и составляет около 62 мл. Сейчас в разговорной речи "шкаликом" называют небольшую бутылочку водки/вина объемом 1/16 л, то есть, 60 мл.

Почему шкалик так называется? По одной из версий, это слово походит от немецкого "Schale", что означает чашка.

Мерзавчик

Можно также услышать такую фразу "мерзавчик водки" - это сколько тогда имеется ввиду? Оказывается, это мера, которая равна 1/100 части ведра и составляет около 123 мл.

Сейчас "мерзавчиком" принято считать бутылку объемом 0,1 литра. Интересная история у слова "мерзавчик" - почему так называется эта мера? Считается, что прозвали ее так из-за очень маленького объема и незначительного, "мерзкого" количества. То есть, как будто он есть - а как будто нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нельзя ставить пустую бутылку на стол - откуда взялась эта примета.

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