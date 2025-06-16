Лидеры стран G7 будут пытаться убедить Трампа действовать решительно по отношению к Путину.

Во время саммита Большой семерки лидеры стран могут убедить президента США Дональда Трампа отбросить колебания и усилить санкционное давление на Россию. Об этом изданию Politico рассказал Фред Флейц, бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности.

По его словам, президент США чувствует неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина из-за отказа российского глава серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.

"Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров", - сказал экс-помощник Трампа по нацбезопасности Фред Флейц в комментарии изданию.

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Анализируя подготовку к саммиту G7 в Канаде, издание пишет, что лидеры этих стран будут пытаться использовать настроение Трампа и продвинуть предложение Еврокомиссии по снижению ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Авторы статьи напоминают, что накануне саммита ЕС активизировал свою позицию в вопросе усиления санкций против России и что их поддерживает Великобритания. В то же время, многое будет зависеть от настроения Трампа. Журналисты пишут, что он будет ожидать проявлений уважения лидеров к нему. Фред Флейц добавил, что Трамп испытывает "ненависть" к ЕС, что является риском для поддержки позиции европейцев.

Подготовка к саммиту Большой семерки

Как писал УНИАН, лидеры G7обсудят дальнейшие санкции против России, если Путин не согласится на переговоры о прекращении огня против Украины. А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла планы по антироссийским санкциям. По ее словам, санкции имеют решающее значение в попытке принудить Россию к переговорам.

Напомним, что по мнению экспертов Трамп отказывается трезво смотреть на реальность в вопросе отношений с Россией. Он отказывается проявлять силу и слишком долго воздерживается от давления на агрессора.

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