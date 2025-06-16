Случится ли в Иране свой Чернобыль и будет ли это угрожать Украине: объяснение эксперта

Израиль наносит многочисленные удары по ядерным объектам в Иране. Эксперты взвешивают, смогут ли радиационные выбросы добраться до Украины и навредить людям.

Основная угроза от ударов по ядерным заводам или хранилищам ядерных материалов в Иране - это радиоактивное загрязнение территории. Об этом радиобиолог, старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк рассказала в комментарии изданию Фокус.

По ее словам, если во время удара не происходит активная ядерная реакция, то не произойдет серьезной утечки радиоактивных веществ и речь может идти лишь о локальном загрязнении.

"Видела радостные комментарии, мол, радиоактивное облако пойдет в сторону Астрахани. Но облако до них вряд ли дойдет, хотя определенное загрязнение и возможно. Последствия зависят от силы взрыва и того, насколько высоко в воздух поднялись радиоактивные частицы. Они могут распространяться с ветром, а затем оседать на землю. Взрывы были довольно мощные, поэтому определенный уровень загрязнения может быть зафиксирован", - рассказала она.

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Сейчас уровни радиации не представляют угрозы для здоровья людей, особенно если они находятся далеко от эпицентра. Уровень радиации постоянно фиксируют мониторинговые станции, в том числе они работают на территории Украины. Украинские мониторинговые станции она называет очень точными и говорит, что они могут обнаружить даже отдельные радионуклиды в воздухе. По словам ученого, станции будут выявлять радиационные элементы, которые распространяются после бомбардировок ядерных объектов, но прогнозирует низкие дозы радиации.

Ученая подчеркивает, что удары по ядерным объектам Ирана не могут привести к глобальной катастрофе, подобной Чернобылю.

"Ударов по действующим атомным электростанциям, где происходит генерация электроэнергии, не было. Также не было активной ядерной реакции. Да, определенное загрязнение возможно. Но такого уровня, как после аварий на атомных электростанциях, не будет. Почему? Потому что в рабочем ядерном реакторе реакция не останавливается мгновенно. Плюс там очень высокая температура и давление. Если реактор разгерметизируется, то из-за выравнивания давления радиоактивные вещества выбрасываются наружу. В Иране ничего подобного не произошло: там не было высокого давления и температуры, как в действующих реакторах. Поэтому да, загрязнение окружающей среды возможно, но оно не будет критическим и точно не сравнимо с катастрофой на ЧАЭС", - говорит Паренюк.

По ее словам, при текущей розе ветров радиоактивное загрязнение не может достичь Украины. Но теоретически - это возможно.

"Угрозы для украинцев нет. Однако, если ветер подует в нашу сторону, на станциях вокруг украинских АЭС и в зоне отчуждения ЧАЭС эти частицы можно будет зафиксировать", - сказала Паренюк.

Международные организации также следят за ядерными инцидентами в Иране. Оценивают каждое событие по шкале International Nuclear Event Scale (INES). Из реестра событий можно узнать, какие последствия ожидает международное сообщество.

Удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Как писал УНИАН, главной причиной начала войны израильские политики назвали ядерную программу Ирана. Ядерные объекты были целями в первые дни бомбардировок. Сейчас ЦАХАЛ объявил о завершении масштабной серии ударов по ядерным объектам Ирана. В заявлении отмечалось, что цели охватывали штаб-квартиры Минобороны Ирана, ядерного проекта SPND и дополнительные цели, которые "способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив".

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна столкнулась с неизбежной угрозой ядерного уничтожения, поэтому не имела другого выбора, в то же время он опроверг слухи о планах израильтян убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, что война на Ближнем Востоке началась 13 июня 2025 года, когда Вооруженные силы Израиля и разведка провели скоординированную воздушную атаку на Иран, а Иран нанес ответные удары.

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