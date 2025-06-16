Для РФ и Китая партнерство с Ираном все больше превращается в обузу.

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин с глубокой озабоченностью следят за конфликтом на Ближнем Востоке. Они обеспокоены тем, что иранский режим выглядит все более слабым, пишет The Telegraph.

В издании напомнили, что РФ и Китай публично высказались в поддержку Ирана, осудив обстрелы со стороны Израиля. Некоторые высокопоставленные лица Тегерана погибли, а системы обороны, военные объекты и объекты по обогащению урана получили серьезные повреждения.

Если Иран будет сильно ослаблен, Россия и Китай потеряют ключевого партнера, который разделяет их интерес к борьбе с тем, что они считают гегемонией США в регионе, подчеркнули в издании. Для РФ это потеря возможности попытаться восстановить свое господство на Ближнем Востоке после падения диктаторского режима Башара Асада в Сирии.

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"Они действительно разделяют презрение к западным ценностям и системам. Они также учатся друг у друга и обмениваются технологиями по подавлению собственного населения", - рассказал журналистам специалист по Китаю и Ближнему Востоку из Израильского института национальной безопасности Тувия Геринг.

Для РФ и Китая партнерство с Ираном все больше превращается в обузу, считают в издании. Тем не менее есть одна область, которая не вызывает беспокойства у Москвы - поставки иранских дронов, добавил эксперт по ядерной политике в Фонде Карнеги за международный мир Николь Граевски. Заводы по производству "Шахедов" в России способны производить их самостоятельно, без поддержки Ирана - до 2700 единиц в месяц.

В издании подчеркнули, что главной угрозой в обострении конфликта на Ближнем Востоке является то, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и ускорит его создание. У Китая и России уже есть ядерное оружие, но они не заинтересованы в том, чтобы Тегеран разработал собственное.

В издании объяснили, что наличие ядерного оружия у Ирана уменьшило бы контроль над ним. Это значительно бы снизило влияние России и Китая на страну.

Более того, Китай пострадает от израильских атак на нефтегазовые объекты в Иране, так как он является крупнейшим покупателем иранской нефтепродукции.

В издании резюмировали, что слабый Иран невыгоден России и Китаю. Эти страны

Слабый Иран невыгоден, поскольку "и Китай, и Россия предпочитают стабильные авторитарные режимы с похожими взглядами на международную систему".

На первый взгляд, партнеры Ирана действуют так, как и ожидалось, но за кулисами бурная деятельность отражает углубляющиеся опасения по поводу того, что текущая ситуация выходит из-под контроля.

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Ранее спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что парламент готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он заверил, что Тегеран все еще против создания такого оружия.

Договор о нераспространении ядерного оружия был ратифицирован Ираном в 1970 году. Он гарантирует странам право на развитие гражданской атомной энергетики в обмен на отказ от разработки ядерного оружия и сотрудничество с МАГАТЭ.

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