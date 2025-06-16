Президент отметил, что мир должен оказать давление на Москву, чтобы остановить смерти и потери.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нежелание Российской Федерации заканчивать войну приводит к разрушению всех мирных усилий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.

"Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Вполне понятные шаги. Сначала полное и безусловное прекращение огня. Затем – реальная и честная дипломатия. И как следствие – обеспечение длительной безопасности. Сейчас этого всего нет. Нет только из-за России, потому что все усилия мира ради мира разрушаются из-за нежелания России заканчивать эту войну", – подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил глава государства, нужно сильное и ощутимое давление на Москву, чтобы остановить смерти и потери. Этому был посвящен разговор Зеленского с Ван дер Белленом.

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Также глава государства сегодня будет говорить с канцлером Австрии Кристианом Штокером о необходимости обновленных и действительно сильных санкций против России, которые будут побуждать Москву к миру.

"18-й пакет санкций ЕС должен стать результативным. Важно также продолжить уже введенные санкции, включая замораживание российских активов", – сказал Зеленский.

Кроме того, он сказал, что с Ван дер Белленом говорил о необходимости поддержать все усилия ради мира.

"Мы ценим готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встречи с российской стороной", – сказал Зеленский.

При этом, по мнению Зеленского, всем надо работать над тем, чтобы союз между Америкой и Европой не развалился.

"В этом мы все заинтересованы. Тогда континент, я думаю, все-таки более-менее в безопасности, и угрожать такому союзу непросто со стороны любого, не только России", – сказал Зеленский.

Он добавил, что будущее Украины связано с Европейским Союзом.

"Если же будут сложности относительно военного или оборонного союза между Европой и Америкой, Европе придется прыгнуть в развитии своей оборонной индустрии. Это большие деньги, и на это нет много времени", – сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом детали относительно нового оборонного пакета, который Украина готова купить.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, Украина призывает международное сообщество снизить предельную границу цены на нефть на мировых рынках на уровне 30 долларов за баррель.

В то же время в Европе готовят снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Также в новом пакете санкций против РФ под удар могут попасть газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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