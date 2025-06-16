Православный праздник сегодня в народе известен как Мануйло и Савелий.

17 июня по новому стилю в православной церкви чтят память трех мучеников - Савела, Исмаила и Мануила. Что принято делать в этот день, какие существуют приметы, и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой праздник сегодня церковный отмечают по новоюлианскому календарю

17 июня (по старому стилю - 30 июня) православные чтут память великомучеников Мануила, Савела и Исмаила. Все трое были братьями и жили в IV веке в Персии. Мать их воспитала в христианской вере, а, повзрослев, они поступили на военную службу к персидскому царю.

Однажды царь отправил их как послов к римскому императору Юлиану Отступнику. Тот принял братьев с почестями и пригласил на языческое жертвоприношение. Гости отказались, сославшись на веру в Христа. Тогда разгневанный император заключил послов в темницу и казнил.

Видео дня

Узнав о случившемся, персидский царь объявил Юлиану войну - согласно преданию, Юлиан погиб от руки святого великомученика Меркурия.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому календарю - 17 июня почитают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

С какими просьбами обращаются к святым дня, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Святых Мануила, Савела и Исмаила считают покровителями семьи. В молитвах к ним просят укрепить в вере, помочь в делах и поддержать в жизненных испытаниях, а также силы, чтобы простить обиды и помириться с родными.

В народном календаре день знают как Мануйло и Савелий. В старину верили, что 17 июня солнце словно "замирает" на небе, землю укрывают туманы, а сам день считали одним из самых сложных и неудачных в году. Люди боялись в это время нашествия нечистой силы и старались всячески отвадить ее. Например, накрывали вечером щедрый стол, собирали за ним родных или соседей и немного шумели - чтобы отогнать все плохое от дома. Верили и в то, что некоторые запланированные дела лучше перенести на другой день.

Что нельзя делать 17 июня согласно народным приметам:

не советуют давать деньги в долг - сами окажетесь в затруднительном положении;

не следует ссориться с близкими - отвадите удачу;

не нужно давать обещаний, которые не сможете выполнить - это к болезням.

В этот день, как и в другой, Церковь советует избегать ссор, обид, сплетен, жадности, зависти, духовной и физической лени. Не следует отказывать в помощи тем, кто обратился с просьбой. Особенно важно придерживаться христианских заповедей во время поста - напомним, что вчера начался Петров пост.

В то же время дата считается благоприятной для дел по дому - можно убирать, стирать, избавляться от старых вещей. Согласно одной из примет, стрижка волос в этот день помогает избавиться от болезней, бедности и сглаза. Так и говорили - хочешь перемен к лучшему, постриги кончики.

Погодные приметы 17 июня

По приметам дня пытаются предсказать погоду на ближайшие дни и на все лето:

яркое солнце утром - завтра погода будет пасмурной;

закат багрового цвета - погода испортится;

радуга вечером - лето будет теплым и погожим.

Наблюдения за природой 17 июня издавна помогают планировать работы на огороде, в поле, саду. Сны на 17 июня считаются вещими, но исполняются не сразу.

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