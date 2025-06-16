Американским бомбардировщикам может угрожать вероятность атаки БпЛА.

Спецоперация "Паутина", которую провели украинские спецслужбы, свидетельствует об уязвимости американских бомбардировщиков к китайским и российским ракетам. Об этом говорится в материале The Washington Times.

В материале напомнили, что Израилю тоже удалось проникнуть через границы Ирана и создать тайную базу внутри страны, которая имела близкий доступ для нанесения точных ударов дронами по ключевым целям в Тегеране.

"Оба нападения вызывают беспокойство среди американских чиновников по вопросам безопасности относительно уязвимости американских бомбардировщиков и других военных целей в Соединенных Штатах. Изображение базы ВВС Барксдейл в Луизиане, полученное с помощью Google Earth, показывает 29 самолетов B-52, которые могут стать мишенями для ударов дронов или ракет", - добавляют в издании.

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В то же время на базе ВВС Уитман в штате Миссури на спутниковых снимках не заметно ни одного бомбардировщика-невидимки B-2, однако, согласно изображениям Google, на базе ВВС Дайс в штате Техас можно увидеть 16 бомбардировщиков B-1.

Как говорят аналитики по вопросам безопасности, угроза атаки на территорию США ракетами, которые скрыты в морских контейнерах и запущенными с палубы грузового судна, является реальной, и поэтому она растет.

"Недавний удар украинских беспилотников из контейнеров в глубине России является строгим предупреждением о том, что подобная угроза со стороны Китайской Народной Республики также существует для Соединенных Штатов", - подчеркнул капитан ВМС в отставке Джим Фанелл, бывший начальник разведки Тихоокеанского флота.

В частности, в последнем отчете Пентагона о военной мощи Китая говорится, что КНР разрабатывает ракетную установку, "которая может поместиться в стандартный коммерческий транспортный контейнер для тайного использования YJ-18 на борту торговых судов".

В WT подчеркнули, что YJ-18 - это сверхзвуковая ракета, которая серьезно угрожает военным кораблям Тихоокеанского флота ВМС США, а также предназначена для наземных целей.

"Китайская ракета была впервые представлена на авиасалоне в Чжухае, также известном как Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка, в 2022 году, когда ракета называлась "Контейнерная система морской обороны" (CSDCS), которая похожа на Club K. Система размещается в морском контейнере и загружается на корабли, и может запускать несколько типов китайских ракет", - добавили в материале.

Отмечается, что Китай будет использовать ракету как часть интегрированной сети управления боем, состоящей из датчиков в самолетах, спутниках, радарах и других системах.

"Датчики будут отправлять данные о целях к оружию, которое затем сможет точно поражать американские порты, военные корабли, логистические объекты и самолеты. Военные обеспокоены тем, что контейнерные ракеты могут быть использованы для подобного внезапного удара, как Spider Web, против сил ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметили в издании.

В свою очередь капитан Фанелл добавил:

"Учитывая значительный объем контейнеров, поступивших в США из КНР без инспекции, риск подобной атаки необходимо воспринимать серьезно".

Поэтому в материале предупредили, что ракетные удары с контейнерных судов могут серьезно повредить военные объекты США и критическую инфраструктуру, а именно электросеть, коммуникационные сети и транспортные системы. Также военная разведка считает, что такие атаки могут стать ключевым элементом военного планирования Народно-освободительной армии в потенциальном конфликте вокруг Тайваня.

Целью атак станет ограничение реакции США на вторжение в Тайвань или атаки против союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, среди которых Гавайи и Западное побережье, отметил капитан Фанелл.

"Это серьезный риск, который требует инспекции миллионов контейнеров из КНР на наших берегах, а также проверки всех новых и входящих контейнеров", - предупредил он.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня украинская спецслужба отработала по нескольким военным аэродромам РФ с помощью грузовиков с контейнерами, из которых вылетели дроны. Во время массированной атаки дронами было повреждено и уничтожено несколько десятков самолетов. В частности беспилотники нанесли удар по самолетам, которые ежедневно бомбят украинские города, - среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

В то же время в The Sun разобрались, как Украина могла доставить в Россию столько дронов. По словам бывшего офицера разведки МИ-6 Мэтью Данна, на этот вопрос нет четкого ответа.

"Командиры, которые принимали участие в этом на высоком уровне, должны были бы быть очень открытыми относительно того, как доставить эти дроны в страну", - добавил он.

В свою очередь СМИ сообщили, что Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской "Паутины". По словам журналистов, ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных дронов, с которой и была нанесена атака.

"Истребители ВВС совершили масштабную атаку на систему ПВО иранского режима на западе Ирана. Десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух" были уничтожены", - говорится в сообщении армии Израиля.

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