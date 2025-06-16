Украинские защитники сорвали эту атаку.

В Донецкой области украинские защитники нанесли удар по российской реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", которая готовилась использовать химическое оружие.

Видео удара опубликовано на странице 20 отдельного полка беспилотных систем "К-2" в социальной сети Facebook. Отмечается, что ударить по ней удалось благодаря усилиями пилотов сразу трех подразделений Сил обороны. Бойцы призывают военных и гражданских заботиться о мерах безопасности во время химической и биологической атак:

"В общении между собой россияне призывают друг друга прятаться и надевать противогазы, потому что пораженный Град был "заряжен химией". Даже если на этот раз мы сломали планы врага, россияне могут применить химоружие в будущем. Хотя Россия является участником Конвенции о нераспространении химического и биологического оружия, она все еще имеет большие запасы на складах и неоднократно была замечена за его использованием".

Россия использует химическое оружие

Осенью в командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины сообщали о 4 228 случаях применения опасных химических боеприпасов оккупационной армией РФ.

Только в сентябре российские войска совершили 250 атак с такими боеприпасами, составленными из веществ, используемых для борьбы с беспорядками (типа гранат К-51, РГ-ВО), которые запрещено применять в боевых действиях

Также использовались боеприпасы с неустановленными химическими соединениями.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что оккупанты используют химическое оружие, чтобы выгнать украинских защитников из окопов.

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