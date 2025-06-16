В тренде натуральные оттенки, а также пастель и деликатные принты.

Лето 2025 года диктует простое правило: чем удобнее и свободнее посадка, тем моднее образ. Шорты-бермуды уверенно занимают позиции must-have в женском гардеробе. Их универсальность и стиль делают их фаворитами сезона, как для обычных прогулок, так и для курортных луков.

Если вы хотите выглядеть стильно и чувствовать себя свободно - выбирайте шорты-бермуды. Женские силуэты с четкой посадкой на талии, длиной до колена или чуть выше, становятся основой множества летних образов. Такие бермуды легко сочетаются и с лаконичными топами, и с оверсайз-рубашками.

Бермуды-шорты - женские тренды на лето 2025

Среди самых актуальных моделей особое внимание дизайнеры уделили дениму. Такие шорты-бермуды, женские, джинсовые уверенно вошли в топ трендов: они подчеркивают фигуру, при этом оставаясь максимально комфортными.

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Джинсовые шорты-бермуды можно носить как с кедами, так и с босоножками на каблуке - и всегда оставаться в моде.

А легкие бермуды-шорты, женские версии из льна, хлопка или вискозы - отлично подойдут для жары. В тренде натуральные оттенки, а также пастель и деликатные принты. Обязательно выбирайте то, что отражает ваше настроение и стиль - и не прогадаете.

Тем, кто хочет обновить летний гардероб, стоит особенно присмотреться ко всем этим вариантам. Женские коллекции 2025 года предлагают большое разнообразие фасонов - от минимализма до романтики, от офисного кэжуала до пляжного отдыха.

Модные шорты-бермуды этим летом - это не просто вещь, а целая философия. Актуальные, удобные, стильные - они точно займут почетное место в вашем шкафу.

Напомним, ранее УНИАН писал, как носить жилет и с чем его сочетать.

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