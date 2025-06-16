Курс гривни к евро установлен на уровне 48,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 48,07 грн за один евро, то есть гривня потеряла 38 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,57/41,60 грн/долл., а евро - 48,11/48,14 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 июня снизился на 3 копейки и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 48,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а европейскую - по курсу 47,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 16 июня подешевел на 3 копейки и в среднем составил 41,70 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 2 копейки и составлял 48,30 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 47,60 гривни за евро.

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