Там напомнили, что Москва является партнером Ирана.

Европейский Союз выступает против привлечения Российской Федерации в качестве посредника в переговорах между Израилем и Ираном.

Как пишет n-tv, с таким заявлением в Брюсселе выступил представитель Европейской комиссии. Одной из причин является то, что Москва просто не сможет быть объективной из-за своих отношений с Ираном - в этом году страны подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает усиленное военное сотрудничество:

"Россия не имеет никакого доверия, учитывая агрессивную войну против Украины, а также непрерывно нарушает международное право и Устав Организации Объединенных Наций".

Путин хочет быть посредником

Напомним, ранее Российская Федерация резко раскритиковала израильские удары по объектам в Иране, назвав их незаконными и не имеющими оправданий.

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Кремлевский правитель Путин, чье государство само ведет жестокую войну против Украины, заявил, что действия Израиля противоречат международному праву и нарушают Устав ООН.

Кроме того, он хочет выступить посредником в переговорах между Ираном и Израилем, подчеркивая необходимость поиска дипломатических путей и компромиссов.

Как известно, в начале полномасштабной войны Тегеран поставил России дроны-камикадзе типа "Shahed", которые та использует для террора Украины.

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