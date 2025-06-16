Еврокомиссия сможеть обойти вето несогласных стран-членов.

Европейская комиссия предложит запретить все новые контракты на поставку российского газа на основании торгового права. Это позволит обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии.

Газета Financial Times пишет, что компаниям планируют запретить заключать новые контракты на поставку российского газа с немедленным вступлением в силу. Краткосрочные контракты на импорт трубопроводного и сжиженного газа из России должны быть прекращены с 2026 года, а долгосрочные контракты будут действовать до 1 января 2028 года.

В качестве уступки Венгрии и Словакии, которые импортируют российский газ, им будет предоставлено исключение до 2027 года для постепенного прекращения действующих газовых контрактов, сообщили чиновники.

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Эти предложения появились после публикации комиссией плана по отказу от российской нефти и газа к 2027 году. Стоит отметить, что газ из России составляет менее 19% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, по сравнению с примерно двумя пятыми на момент полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Для реализации этого шага Еврокомиссия намерена использовать торговое право, что позволит принять решение, имея одобрение большинства государств-членов, а не всех. Она также сошлется на статьи учредительного договора ЕС, согласно которым энергетическая политика блока должна обеспечивать безопасность поставок.

Компании должны будут предоставлять таможенным органам подробную информацию о газовых контрактах, чтобы доказать, что он не поступает из Российской Федерации.

Предложения находятся на стадии обсуждения и могут быть изменены.

Отказ ЕС от российского газа и нефти - последние новости

До конца 2027 года Евроосюз намерен отказаться и от импорта российской нефти и газа.

Вместе с тем, в блоке пока нет консенсуса относительно полного запрета на импорт "голубого топлива" из России. Франция и Бельгия пока отказываются поддержать план Еврокомиссии по запрету импорта российского газа, поскольку обеспокоены потенциальными судебными исками со стороны Москвы.

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