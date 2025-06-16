Местами по Украине пройдут дожди.

В большинстве областей Украины 17 июля ожидается довольно комфортная температура, но на юге будет жарко. Тут температура повысится до +30°...+31°. В отдельных областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +23°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Тернополе 17 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +15°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +15°...+25°.

В Одессе 17 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+25°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°, вечером дождь.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°, вечером дождь.

17 июня - праздник, приметы

17 июня - день Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

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