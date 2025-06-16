Бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников приехали в город Бат-Ям, чтобы лечить одного из членов семьи.

В Израиле в результате ракетной атаки Ирана 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек. Об этом сообщил в эфире "Суспільне.Студия" украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман со ссылкой на пресс-релиз посольства Украины в Израиле.

Он отметил, что семья - бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников приехали в город Бат-Ям, чтобы лечить одного из членов семьи.

"Это были граждане Украины из Одессы, которые приехали на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был короткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами", - отметил Бриман.

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Как сообщал УНИАН, Иран вечером 14 июня и ночью 15 июня в две волны нанес ракетные удары по Израилю. В МИД Украины вчера сообщили, что 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в г. Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей. Отмечалось, что личности погибших устанавливаются.

В то же время военный эксперт Марк Бабот рассказал, что Израиль уничтожил ПВО Тегерана и господствует в небе. Он считает, что Израиль достигнет своих целей по уничтожению военных объектов Ирана.

"Наша надежда, что, возможно, в какой-то момент США присоединятся. И тогда их большие бомбардировщики с более чем 10-тонными бомбами смогут что-то сделать с объектами, которые скрыты в толще горы", - добавил эксперт.

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