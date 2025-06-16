Вероятность длительных перебоев в поставках нефти пока незначительна.

Некоторые судовладельцы отказываются от перевозки нефти из Персидского залива в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Bloomberg.

Производители и трейдеры жалуются, что не могут найти достаточно кораблей для перевозки нефти. Между тем, некоторые владельцы танкеров, которые были предварительно зафрахтованы, решили не продлевать контракты.

Издание отмечает, что, хотя на данном этапе вероятность длительных перебоев в поставках нефти может быть незначительной, однако стабильность судоходства на Ближнем Востоке будет под пристальным наблюдением мирового нефтяного рынка в ближайшие недели.

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"В то же время в регионе добывается около трети нефти в мире, и крупные экспортеры, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют мало возможностей для перенаправления экспорта, если поставки из Персидского залива будут нарушены", - отмечают журналисты.

На фоне опасений относительно сокращения или остановки поставок нефти из Персидского залива, фрахт для супертанкеров по маршруту Ближний Восток - Китай (TD3C) существенно подорожал.

Война Израиля против Ирана - последние новости

Удары Израиля по Ирану в дальнейшем могут привести к сокращению экспорта нефти из Тегерана на 90% и увеличивают риски для поставок "черного золота" с Ближнего Востока.

13 июня Израиль нанес ряд ударов по ядерным и военным объектам Ирана, объявив о начале операции "Rising Lion". По данным СМИ, удар по Ирану готовился в течение восьми месяцев.

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