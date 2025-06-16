Новая машина будет собственной разработкой компании "УкрАрмоТех".

Украинская компания "УкрАрмоТех" до конца 2025 года хочет представить прототип собственной гусеничной бронемашины. Об этом со ссылкой на директора компании Геннадия Хиргия сообщил портал Defense Express.

"У нас задача до конца этого года продемонстрировать прототип гусеничной техники", - заявил руководитель оборонного предприятия.

По его словам, речь идет о машине, которая будет "полностью собственной разработкой" компании. В ее создании участвуют как отечественные специалисты, так и зарубежные консультанты.

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Характеристики машины пока неизвестны. Очевидно, при ее разработке инженеры учитывают опыт эксплуатации Силами обороны зарубежных образцов. В первую очередь - знаменитого бронетранспортера M113, который долгое время оставался основным бронетранспортером Соединенных Штатов.

Нельзя исключать, что сначала машина будет иметь какой-то процент западных комплектующих, а затем "УкрАрмоТех" сделает ставку на максимальную локализацию производства.

Украинская бронетехника - главное

Разработчики новой машины справедливо обращают внимание на то, что на сегодня техника на гусеничном ходу в дефиците.

Отметим со своей стороны, что ранее Украина уже пыталась сделать собственную гусеничную бронемашину - речь идет о боевой машине на шасси танка Т-64Б, созданную для ведения боя в городе. Она получила название "Азовец".

Боевая машина имела массу около 41 т и могла разгоняться до 65 км/ч. Вооружение разместили в двух боевых модулях. В его состав могли входить две 23-мм пушки ГШ-23, пулеметы, а также противотанковые ракеты.

Скорее всего, был изготовлен только один экземпляр. Как сообщалось в прошлом году, россияне нашли его на оккупированных территориях.

В то же время, Украине удалось наладить производство колесных бронеавтомобилей. Ранее компания "УкрАрмоТех" представила новую бронированную машину GYURZA-O2.

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