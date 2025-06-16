Главной гордостью острова является Platja Illetes - нетронутый пляж с белым песком и бирюзовыми водами.

Балеарские острова являются домом для небольшого кусочка рая, который может посоперничать с Ибицей или Майоркой, предлагая идиллические пляжи, но без толп туристов.

Как пишет Daily Express, Форментера, самый маленький из Балеарских островов, охватывает всего 83 квадратных километров и в самом узком месте достигает едва ли 2,5 километра в ширину. Несмотря на свои размеры - 19 километров в длину и 6,5 километров в ширину - он может похвастаться нетронутыми белыми песками и бирюзовыми морями.

Отмечается, что эта скрытая жемчужина Средиземноморья также может похвастаться нетронутыми пейзажами и одним из лучших пляжей в мире, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет более аутентичный отдых.

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Очаровательные пляжи острова получают восторженные отзывы на Tripadvisor. Один пользователь оставил хвалебные отзывы о Сес-Ильетес:

"Любая поездка на Форментеру станет лучше, если вы посетите этот выдающийся и красивый пляж".

Интересно, что Platja de Migjorn - еще одна популярная достопримечательность, которую описывают как "удивительный пляж, очень спокойный, не загруженный и где легко найти свое собственное пространство".

Главной гордостью острова является Platja Illetes, нетронутый пляж с белым песком и бирюзовыми водами, который был назван одним из лучших в мире по версии путеводителя Lonely Planet's Best in Travel 2025.

Расположенный на западной оконечности полуострова Трукадор, Platja Illetes, по мнению Lonely Planet, "настолько близок к Карибскому морю (за исключением кокосовых пальм), насколько это можно себе представить в Европе".

"Возможно, вам никогда не захочется уезжать. Неподалеку от берега находятся два небольших illetes (островка), Pouet и Rodona, которые и дали пляжу его название. В высокий сезон ожидайте много однодневных туристов с Ибицы", - сказано в путеводителе.

Новости туризма

Итальянский остров Сицилия у многих ассоциируется с многочисленными местными мафиозными кланами и организованной преступностью. Поэтому ее сложно представить как идеальное направления для туристов-одиночек, для которых безопасность является одним из главных ориентиров в путешествиях.

Тем не менее, эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяют, что именно Сицилия на данный момент является лучшим местом в Европе для соло-туристов.

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