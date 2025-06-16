Еврокомиссия стремится к концу 2030-х годов отказаться от импорта российского ядерного топлива.

Министры энергетики стран-членов Европейского Союза планируют на этой неделе обсудить планы постепенного отказа от российского ядерного топлива, однако это требует значительных инвестиций, сообщает Financinal Times.

Европейская комиссия стремится к концу 2030-х годов отказаться от импорта российского ядерного топлива и использования московских ядерных технологий, заявили чиновники. Отмечается, что Евросоюз с 2022 года работает над диверсификацией источников поставок урана, импортируя его из Казахстана, Канады и Нигера.

Издание напоминает, что в ЕС работает 101 ядерный реактор, из которых 19 - советские типа ВВЭР, зависящие от российского ядерного топлива и запчастей. Сейчас блок импортирует из России примерно 20-25% природного, конвертированного и обогащенного урана.

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Но нестабильность в Нигере, седьмом по величине производителе урана в мире, вызвала определенное беспокойство среди европейских чиновников относительно безопасности импорта и конкуренции со стороны других стран.

Журналисты обращают внимание на еще одну проблему в связи с планами отказа от российского ядерного импорта - необходимость огромных инвестиций. Европейские чиновники предупреждают, что для развития внутренней цепочки поставок ядерной энергии необходимо 241 млрд евро инвестиций.

Проблемной является также конверсия урана, поскольку этот этап традиционно оставался за пределами ЕС из-за низкой рентабельности и высоких экологических рисков.

Наибольшими противниками отказа от российского топлива и ядерных технологий остаются Венгрия и Словакия.

В Брюсселе уверяют, что при медленном внедрении решения скачков цен удастся избежать. В то же время вместо санкций, которые требуют единодушного одобрения, отказ от российского ядерного топлива может быть принят как торговая мера - по квалифицированному большинству стран.

Санкции ЕС против России - последние новости

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в 18-й пакет санкций могут войти ограничения деятельности газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также планируется снизить "потолок цен" на российскую нефть.

При этом Еврокомиссия готова ослабить антироссийские санкции при условии, если в Украине будет мир и минует угроза повторного нападения России.

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