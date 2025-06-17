В столице слышна работа противовоздушной обороны.

Этой ночью силы противовоздушной обороны отражают новую дроновую атаку Российской Федерации на Украину. Большую часть областей уже охватила воздушная тревога.

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Обновлено в 00:21: Воздушные силы призывают киевлян оставаться в укрытиях.

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Обновлено в 00:18: Группа "шахедов" движется мимо Вышгорода в направлении Киева.

Тем временем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко пишет о падении беспилотника в Соломенском районе, без последующего возгорания.

Обновлено в 00:07: БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморск.

Обновлено в 00:11: Беспилотник движется в сторону столицы мимо Коцюбинского.

Обновлено в 00:07: Ударный дрон летит мимо Борисполя в направлении Киева.

В 23:54 Командование Воздушных сил сообщило о БПЛА мимо Боярки в направлении Киева. Сейчас тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве.

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