Fairphone 6 получил модульную конструкцию, максимальную ремонтопригодность и сбалансированные характеристики.

Нидерландская компания Fairphone готовит к запуску новое поколение своего модульного смартфона. Модель Fairphone 6 официально представят 25 июня, но ключевые параметры, дизайн и даже цена уже известны.

Смартфон станет компактнее: LTPO P‑OLED-дисплей диагональю 6,46 дюйма заменят на 6,31-дюйма. Разрешение – 2484х1116 пикселей, кадровая частота – 120 Гц. Дисплей будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

За производительность будет отвечать чип Snapdragon 7s Gen 3, дополненный 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Батарея емкостью 4200 мАч будет съемной и поддерживать зарядку мощностью до 30 Вт. Также сообщается об основной камерой на 50 Мп (f/1,56), ширике 13 Мп (120 градусов) и фронталке на 32 Мп (f/2,0).

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Впрочем, главная особенность устройства – максимальная ремонтопригодность. В отличие от прочих современных смартфонов, корпус которых проклеен, а компоненты держаться на проприетарных винтах, здесь все гораздо проще. Пользователи смогут самостоятельно заменить дисплей, батарею, камеры и даже порт USB‑C.

Также Fairphone 6 будет получать обновления Android в течение 8 лет. Судя по всему, после 2033 года на устройство продолжать приходить патчи безопасности. Аппарат выпустят по цене от 549 евро.

Как УНИАн уже рассказывал, с 20 июня в Европе начнут действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Самые продаваемые смартфоны в Европе в 2025 году состоят исключительно из iPhone и Samsung, следует из отчета Counterpoint. Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

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