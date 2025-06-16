Такое место откроется в центре Праги.

В Чехии готовятся к открытию нового информационного центра для украинцев. Это место будут называть "Центром единства", в котором будут предоставлять консультации по вопросам жилья, трудоустройства и правового статуса, однако он не будет заменять государственные учреждения. Об этом пишет Euractiv.

"Я был очень откровенен с украинской стороной: мы готовы помочь с центром единства в Чехии, чтобы оказать поддержку людям, которые хотят вернуться [в Украину], но давайте будем реалистами - многие из этих людей уже планируют остаться в странах, где они искали убежища", - подчеркнул министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN, ЕНП) в пятницу в Люксембурге.

Он подчеркнул, что украинская сторона предложила место в центре Праги, однако "оно точно не откроется до лета" из-за необходимых реконструкционных работ.

Видео дня

В Euractiv добавили, что инициатива является частью рекомендации Еврокомиссии для государств-членов по подготовке к переходу от статуса временной защиты, который действует до марта 2027 года.

Известно, что временная защита охватывает почти 4,3 млн украинцев во всем ЕС. Большинство из них проживают в Польше, Германии и Чехии.

"В нынешних условиях, когда это функциональный инструмент, который может придать уверенность тем, кто сбежал от войны, продолжение имеет смысл. Но именно по просьбе Чехии польское председательство также интенсивно сосредоточилось на том, что делать, когда война закончится - если мы увидим какое-то долгосрочное перемирие, на которое мы все надеемся", - объяснил Ракушан.

По его словам, министры договорились, что каждая страна будет иметь право владеть ситуацией в соответствии со своим законодательством. К примеру, одним из принципов по этому вопросу должно быть предотвращение вторичных перемещений, то есть люди не будут иметь возможности подавать заявку на защиту в другой стране, если они уже имеют временную защиту в другом месте.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал УНИАН, ранее украинским беженцам продлили временную защиту в ЕС еще на год. В то же время министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что его страна инициировала дискуссию относительно стратегии постепенного прекращения временной защиты, как только будет достигнут мир.

"В ближайшем будущем мы будем работать в направлении совместных, общих решений ЕС в этой сфере, в том числе в контексте возвращения в Украину", - подчеркнул он.

В свою очередь директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил возможность возвращения украинских беженцев. По его словам, когда у украинца за рубежом спрашивают, как он оценит свои шансы на возвращение и при каких условиях это произойдет, то сначала он говорит, что хочет вернуться, но в конкретных вопросах оказывается, что о возвращении речь уже не идет.

"Человек живет, он прошел определенный уровень адаптации к новым обстоятельствам. И теперь человек все это должен бросить и вернуться в Украину, на новое место, где снова поиски работы, школы. Поэтому сказать, что украинский беженец сильно это будет хотеть делать, я, к сожалению, не могу", - отметил социолог.

Вас также могут заинтересовать новости: