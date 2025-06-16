В то же время премьер-министр Словакии отметил, что не представляет Украину в НАТО.

Членство Украины в Европейском Союзе принесет Словакии больше возможностей, чем негатива. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо после встречи с вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецем, цитирует Denník N.

В частности Фицо в очередной раз предложил провести совместное заседание правительств, о котором говорил в апреле. Ранее такая встреча между Украиной и Словакией состоялась в октябре 2024 года в Ужгороде, а до этого в Михайловцах. Тогда премьер-министр страны уже выражал заинтересованность в совместном заседании в апреле 2025 года, однако оно не состоялось.

В то же время Фицо добавил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить вступление страны в НАТО. По его словам, Украина должна быть "максимально готовой".

Видео дня

"Офис вице-премьер-министра Кмеца (Hlas) в анализе рекомендовал поддержать вступление Украины в ЕС. Он не рассчитывает, что Словакия станет чистым плательщиком в бюджет ЕС, хотя государство потеряет некоторые еврофонды. Однако это компенсируется экономическим ростом", - подчеркнули в Denník N.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на данный момент против вступления Украины в ЕС. По его словам, Киев должен понимать, что другие страны, такие как Польша, Венгрия и т.д. имеют свои собственные интересы по этому вопросу.

"Такими интересами Польши являются, например, эксгумация жертв Волыни. Во время кампании я не соглашался и как президент не буду соглашаться на несправедливую конкуренцию с Украиной относительно польского сельского хозяйства или логистического сектора. В этих вопросах мы должны прийти к компромиссу и консенсусу. Я рассматриваю Украину как страну, которая, хотя и очень смело защищается от Российской Федерации, но должна уважать интересы других стран, которые, кстати, поддерживают Украину", - пояснил политик.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал пугать венгров войной и мафией из-за возможного вступления Украины в ЕС. По его словам, членство нашего государства в ЕС является самой большой угрозой для его страны.

"Украинцев не волнует, что они принесут войну в ЕС, разорят фермеров и превратят нас в ворота для украинской мафии, но нас, венгров, это волнует!" - сказал Орбан.

Вас также могут заинтересовать новости: