РФ была исключена из "Группы восьми" еще в 2014 году.

Президент США Дональд Трамп перед саммитом Группы семи (G7) в Канаде подчеркнул, что исключение РФ из G8 было ошибкой. Об этом он заявил во время общения с премьер-министром Канады Марком Карни, цитирует "Суспільне".

По словам Трампа, полномасштабной войны в Украине можно было бы избежать, если бы он был президентом США еще четыре года назад.

"Раньше это была Группа восьми. Затем Барак Обама и "человек по имени Трюдо" выступили против участия России. Но это, считаю, усложнило ситуацию, потому что вы тратите столько времени на обсуждение России, а ее нет за столом переговоров", - подчеркнул президент США.

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Он надеется, что саммит G7 принесет результаты, в частности в вопросе торговли с Канадой.

Известно, что РФ исключили из "Группы восьми" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала агрессии на востоке Украины. С тех пор G8 работает как G7 без участия России.

Трамп и Россия - последние новости

Ранее издание Politico писало, что у президента США может появиться настроение ударить по России санкциями в ближайшие недели. По словам бывшего помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Фреда Флейца, президент США чувствует неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина из-за его отказа серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.

"Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров", - подчеркнул он.

В то же время недавно Трамп сделал заявление относительно разговора с Путиным. Он рассказал, что его разговор с диктатором РФ длился около часа.

"Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться", - отметил американский лидер.

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