Страна также задействует "челночную дипломатию" для деэскалации напряженности между Израилем и Ираном, добавил турецкий лидер.

Турция увеличит производство ракет, чтобы повысить собственные запасы ракет средней и большой дальности "до уровня сдерживания". Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения на Ближнем Востоке.

"В ближайшем будущем мы будем иметь настолько мощный оборонный потенциал, что никто не осмелится бросить нам вызов", – приводит Defense Here слова Эрдогана во время выступления после заседания кабинета министров.

Конкретных наименований вооружения он не называл, но добавил, что турецкая оборонная промышленность достигла уровня, когда страна может производить "как по качеству, так и по количеству, чтобы усилить наше сдерживание". Эрдоган подчеркнул, что если государство не является самодостаточным в военном, экономическом и политическом плане, оно всегда будет в опасности.

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Говоря о ситуации в регионе, турецкий президент заявил, что споры вокруг ядерной программы Ирана должны решаться дипломатическим путем, а не силой. По его словам, страна также задействует "челночную дипломатию" для деэскалации напряженности между Израилем и Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке

Уже несколько дней Израиль и Иран обмениваются мощными ударами. Известно о погибших и пострадавших.

Несколько дней назад израильские военные нанесли мощный удар по Тегерану. Сообщалось о крупном пожаре на нефтехранилище. Иран же выпустил в сторону Израиля ракеты. СМИ писали, что тогда во время обстрела Хайфы Иран использовал по меньшей мере одну гиперзвуковую ракету.

Ночью 16 июня Израиль снова подвергся атаке со стороны Ирана. Ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Между тем Армия обороны Израиля отчиталась, что за 4 дня ЦАХАЛ уничтожил более 120 иранских ракетных установок. Там отметили, что это "треть от их общего количества".

По состоянию на 19:47 16 июня в СМИ снова сообщают о пусках ракет в сторону Израиля.

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