По его словам, вывод был "мощно-неожиданным".

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин получил замечание за обвинения командования за "дебильные задачи" во время его пребывания с бойцами на Курщине и украинско-российской границе.

В Facebook он отмечает, что после проведения проверки относительно его заявлений о задачах, которые, как он считал, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь, была проведена проверка, которая увидела только проблемы в его действиях.

"После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой, пришли к мощно-неожиданному выводу: "Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания", - написал Ширшин.

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Он отмечает, что "найти недисциплинированного комбата" оказывается легче чем принять меры по изменениям в подходах, построению качественной работы и недопущении критических ситуаций, с которыми сталкиваются многие подразделения.

"Хорошо. Продолжаем", - написал Ширшин.

Что известно относительно ситуации с Ширшиным

Как сообщал УНИАН, 16 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал в Facebook, что подал рапорт на увольнение с должности.

При этом отметил, что, выполняя задачи на Курщине и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь. Он тогда заявил, что "более дебильных задач", как на текущем направлении, раньше не получал.

Позже в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что по распоряжению начальника Генштаба создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях. Пообещали "отдельно подробно" проанализировать приказы и распоряжения, "поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

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