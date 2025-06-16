Рынок заполонили поддельные видеокарты NVIDIA RTX 4090 – как их отличить

Ютуб получил четыре якобы неисправные карты RTX 4090, подделками были три.

Несколько месяцев назад на онлайн-площадках начали появляться поддельные видеокарты RTX 4090, в которых использовались чипы от RTX 3090 и RTX 3080. Первые модификации таких фальшивок можно было распознать по отсутствию маркировки на чипе памяти.

Однако теперь издание Tom's Hardware сообщает, что производство поддельных RTX 4090 вышло на новый уровень и мошенники научились точнее воспроизводить внешний вид оригинальных графических процессоров AD102.

Китайский блогер получил от клиента четыре якобы неисправные RTX 4090, купленные им у неназванного зарубежного продавца. После диагностики выяснилось, что три из четырех карточек оказались поддельными. Умельцы не только нанесли на чипы другую гравировку, но и точно воспроизвели расположение конденсаторов на подложке, как у оригинальных GPU. Тем не менее блогеру все же удалось выявить несколько отличительных признаков подделки.

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Во-первых, у фальшивок QR-код расположен немного выше, чем у настоящих RTX 4090, у которых он находится в нижнем левом углу подложки. Во-вторых, металлическая рамка вокруг GPU не полностью прикреплена к подложке.

Также специалист рекомендует обращать внимание на цвет текстолита – его можно сравнить с фотографиями настоящих AD102, доступными в интернете. В завершение он отметил, что покупка б/у комплектующих сегодня сопряжена с серьезными рисками и фактически превращается в азартную игру.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант.

Меж тем в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

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